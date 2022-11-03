Самозанятые

Продолжительность рабочего дня «платформенных» самозанятых могут ограничить

Новый закон о занятости населения будет регулировать, в том числе, платформенную занятость. Речь идет о сотрудничестве с самозанятыми компаний типа «Яндекса» или «Сбера».

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Оператор платформы сможет устанавливать максимальное количество часов, которое платформенный занятый может отработать в день.

Также платформа получит функции налогового агента по уплате налогов с доходов самозанятого, пишет РБК.

Кроме того, самозанятые, которые подключились к добровольным системам социальных гарантий или заключили договор с НПФ, получат от платформы более выгодные заказы.

Еще хотят создать НКО – Совет цифровых платформ занятости.

Он будет рассматривать жалобы самозанятых исполнителей, разрабатывать стандарты качества услуг и мониторить ценовую ситуацию на этом рынке.
 

 

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