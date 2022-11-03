Роструд напоминает, сколько платить людям, которые завтра работают

Работникам, получающим оклад, работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков оплата идет не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, – в размере не менее двойной тарифной ставки.

За работу в нерабочий праздничный день, работник может взять день отдыха, если пожелает. Тогда работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается вообще.

Жаль Роструд не пояснил, как доказать, что человека привлекли к работе в праздники, если приказ работодатель не издавал, а за невыход намекнул лишить премии? Такой вопрос задают читатели в Ok. Есть совет?