Получатели мер господдержки не будут платить налог на прибыль с бесплатных услуг по федеральным проектам

Правительственный законопроект поступил в Госдуму.
Речь идет об услугах, работах, имущественных правах от:
- органов госвласти;
- органов местного самоуправления;
- корпорации развития МСП и ее дочерних обществ;
- организаций, включенных в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ;
- организаций, осуществляющих функции по поддержке экспорта по закону от 08.12.2003 № 164-ФЗ;
- организаций, которые осуществляют деятельность по реализации федеральных проектов за счет субсидий, предоставленных на основании закона о федеральном бюджете.
Эту норму можно будет применять задним числом – с 1 января 2019 года.
Кроме того, также с 2019 года введут освобождение от НДС по статье 149 НК РФ для НКО по работам, услугам, которые они оказывают в рамках федеральных проектов за счет субсидии из федерального бюджета.