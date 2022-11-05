Налог на прибыль

Получатели мер господдержки не будут платить налог на прибыль с бесплатных услуг по федеральным проектам

При реализации федеральных проектов компании, получающие безвозмездно услуги, работы, имущественные права не будут платить с них налог на прибыль. Расширят перечень необлагаемых доходов, которые перечислены в статье 251 НК РФ.

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Правительственный законопроект поступил в Госдуму.

Речь идет об услугах, работах, имущественных правах от:

  • органов госвласти;
  • органов местного самоуправления;
  • корпорации развития МСП и ее дочерних обществ;
  • организаций, включенных в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ;
  • организаций, осуществляющих функции по поддержке экспорта по закону от 08.12.2003 № 164-ФЗ;
  • организаций, которые осуществляют деятельность по реализации федеральных проектов за счет субсидий, предоставленных на основании закона о федеральном бюджете.

Эту норму можно будет применять задним числом – с 1 января 2019 года.

Кроме того, также с 2019 года введут освобождение от НДС по статье 149 НК РФ для НКО по работам, услугам, которые они оказывают в рамках федеральных проектов за счет субсидии из федерального бюджета.

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Налог на прибыль

Получатели мер господдержки не будут платить налог на прибыль с бесплатных услуг по федеральным проектам

При реализации федеральных проектов компании, получающие безвозмездно услуги, работы, имущественные права не будут платить с них налог на прибыль. Расширят перечень необлагаемых доходов, которые перечислены в статье 251 НК РФ.

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