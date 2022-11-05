Отпуска

Совместитель не обязан брать отпуск одновременно с отпуском по основной работе

Совместителям отпуска предоставляют одновременно с отпуском по основной работе. Но эта норма ТК – право работника, а не его обязанность.

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Такое разъяснение дает Роструд.

Бывает, что продолжительность отпуска по основному месту работы больше, чем на работе по внутреннему совместительству, а работник не хочет брать отпуск без сохранения зарплаты.

Сотрудник может выйти на работу по совместительству, а по основному месту продолжить отпуск, поясняет Роструд.

В интересах совместителей предусмотрено особое правило, которое позволяет им взять отпуск одновременно с отпуском по основной работе, в том числе и авансом.

При этом работник самостоятельно может решить: взять ему отпуск на работе по совместительству одновременно с отпуском по основной работе или использовать эти отпуска отдельно.

Закон не обязывает совместителя принудительно использовать эту гарантию.

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