❗ Вместо СТД-ПФР будет форма СТД-СФР, в которой вместо профстандарта будет код ОКЗ

Вместо формы СТД-ПФР будет форма СТД-СФР. Она будет называться «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ».
О проекте с новыми бланками мы рассказывали здесь.
Недавно этот проект рассмотрели на РТК. Первоначальный вариант проекта изменили. Туда добавили новые коды «Приостановление» и «Возобновление». Эти коды заработают со дня вступления в силу будущего приказа Минтруда и будут действовать с 21 сентября.
Остальные нормы проекта вступят в силу с 1 января 2023 года.
Сейчас в СТД-Р и СТД-ПФР в графе «Код выполняемой функции» надо указывать код по профстандарту.
В новых бланках там надо будет указывать код по ОКЗ.
Таким образом, не будет разногласий между формой СЗВ-ТД и формами СТД-Р и СТД-ПФР.
Вот как сейчас надо заполнять графу с кодом и как будет с 2023 года:
Как сейчас
Как будет с 2023 года
Графа «Код выполняемой функции (при наличии)» заполняется с 1 января 2021 года на основании профессиональных стандартов в случае принятия работодателем решения об их применении.
В этой графе указывается код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате XX.XXX-X-X, где:
В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате ХХХХ.Х, где:
Напомним, с 2023 года формы СЗВ-ТД не будет. Вместо нее будет подраздел 1.1 формы ЕФС-1.