❗ Вместо СТД-ПФР будет форма СТД-СФР, в которой вместо профстандарта будет код ОКЗ

Вместо формы СТД-ПФР будет форма СТД-СФР. Она будет называться «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ».

О проекте с новыми бланками мы рассказывали здесь.

Недавно этот проект рассмотрели на РТК. Первоначальный вариант проекта изменили. Туда добавили новые коды «Приостановление» и «Возобновление». Эти коды заработают со дня вступления в силу будущего приказа Минтруда и будут действовать с 21 сентября.

Остальные нормы проекта вступят в силу с 1 января 2023 года.

Сейчас в СТД-Р и СТД-ПФР в графе «Код выполняемой функции» надо указывать код по профстандарту. В новых бланках там надо будет указывать код по ОКЗ.

Таким образом, не будет разногласий между формой СЗВ-ТД и формами СТД-Р и СТД-ПФР.

Вот как сейчас надо заполнять графу с кодом и как будет с 2023 года:

Как сейчас Как будет с 2023 года Графа «Код выполняемой функции (при наличии)» заполняется с 1 января 2021 года на основании профессиональных стандартов в случае принятия работодателем решения об их применении. В этой графе указывается код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате XX.XXX-X-X, где: первые пять цифровых знаков, разделенные точкой, это код наименования вида профессиональной деятельности (раздел I профессионального стандарта), содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности (раздел III профессионального стандарта);

последние два цифро-буквенных знака (раздел II профессионального стандарта) – буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак – уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате ХХХХ.Х, где: первые четыре знака – код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий ;

; пятый знак – контрольное число

Напомним, с 2023 года формы СЗВ-ТД не будет. Вместо нее будет подраздел 1.1 формы ЕФС-1.