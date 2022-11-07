СЗВ-ТД

❗ Вместо СТД-ПФР будет форма СТД-СФР, в которой вместо профстандарта будет код ОКЗ

С 2023 года после объединения ПФР и ФСС поменяются сведения о трудовой деятельности, которые можно получить у работодателя (форма СТД-Р) и в ПФР (форма СТД-ПФР).

Версия для печати

Вместо формы СТД-ПФР будет форма СТД-СФР. Она будет называться «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ».

О проекте с новыми бланками мы рассказывали здесь.

Недавно этот проект рассмотрели на РТК. Первоначальный вариант проекта изменили. Туда добавили новые коды «Приостановление» и «Возобновление». Эти коды заработают со дня вступления в силу будущего приказа Минтруда и будут действовать с 21 сентября.

Остальные нормы проекта вступят в силу с 1 января 2023 года.

Сейчас в СТД-Р и СТД-ПФР в графе «Код выполняемой функции» надо указывать код по профстандарту.

В новых бланках там надо будет указывать код по ОКЗ.

Таким образом, не будет разногласий между формой СЗВ-ТД и формами СТД-Р и СТД-ПФР.

1

Вот как сейчас надо заполнять графу с кодом и как будет с 2023 года:

Как сейчас

Как будет с 2023 года

Графа «Код выполняемой функции (при наличии)» заполняется с 1 января 2021 года на основании профессиональных стандартов в случае принятия работодателем решения об их применении.

В этой графе указывается код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате XX.XXX-X-X, где:

  • первые пять цифровых знаков, разделенные точкой, это код наименования вида профессиональной деятельности (раздел I профессионального стандарта), содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности (раздел III профессионального стандарта);
  • последние два цифро-буквенных знака (раздел II профессионального стандарта) – буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак – уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция

В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате ХХХХ.Х, где:

  • первые четыре знака – код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий;
  • пятый знак – контрольное число

Напомним, с 2023 года формы СЗВ-ТД не будет. Вместо нее будет подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц седьмой

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после семи месяцев (апрель — октябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц седьмой
Онлайн-кассы

Бухгалтер просит совета: ИП на ПСН превысил лимит доходов и просит сделать корректировку на 5 млн рублей

Начальник требует с бухгалтера сделать корректировку, якобы в течение года неправильно пробивали чеки, а по некоторым продажам сделали возврат. Подправить нужно около 50 чеков. Как на такое смотрит налоговая?

Мероприятия

Разместить
Информационные технологии

Российская альтернатива Zoom появилась на рынке. На экран можно вывести 300 докладчиков

Производитель телекоммуникационного оборудования и ПО выпустил на рынок онлайн-платформу «Вкурсе». Разработчик планирует заменить американский сервис не только в госсекторе и бизнесе, но и в пользовательском сегменте уже через полтора года.

Налоговые агенты по налогу на прибыль

Букмекерам увеличат отчисления от азартных игр. Эти деньги идут на развитие спорта

Госдума рассмотрит законопроект о целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Так, в 2023–2024 годах их размер может составить 1,5 % от квартальной выручки, в 2025–2027 годах – 1,7 %, в 2028–2029 годах – 1,8 %.

Читать еще