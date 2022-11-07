👈👉Минфин поменял свое мнение и требует платить налог за изъятую у компании недвижимость

В письме от 12.10.2022 № 03-11-06/2/98495 Минфин утверждает, что такого дохода нет в закрытом перечне необлагаемых в статье 251 НК РФ. А раз его там нет, надо платить налог.
Да, есть решение ВАС от 2009 года в пользу налогоплательщика. Но оно для конкретной компании, а не для всех, заявляет Минфин.
Между тем ФНС в письме от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@ со ссылкой на это решение ВАС сообщала, что налог платить не надо.
Что характерно, ФНС утверждает, что это мнение, якобы, согласовано с Минфином.
Но как выяснилось сейчас, Минфин не в курсе своего согласия на освобождение такого дохода от налога.
Как пишут налоговики, сам Минфин в письме от 06.10.2021 № 03-11-09/80781 говорил, что поскольку изъятие недвижимости для госнужд производится без учета воли налогоплательщика, то такое изъятие не должно иметь для него налоговых последствий.
Правда, есть письма Минфина и с обратной позицией (от 22.01.2019 № 03-11-06/2/2885, от 01.11.2021 № 03-01-10/8832).
Как видим, Минфин в октябре 2022 вернулся к своей ранней позиции (облагать налогом).
Впрочем, ситуация может измениться. Планируют принять поправки в НК РФ. От налога по УСН хотят освободить возмещение, полученное за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд. Но пока это только в планах.
Мы уже рассказывали, как у компании на УСН отобрали имущество и заставили платить за это налог. Помог Верховный суд. Решение ИФНС отменили.
Мы собрали в таблицу мнения ФНС и Минфина по этому вопросу.
Документ
Мнение
Обоснование
Письмо Минфина от 22.01.2019 № 03-11-06/2/2885
Налог есть
Компенсация за изъятое недвижимое имущество для госнужд не входит в список необлагаемых доходов. Такой доход должен облагаться налогом. Решение ВАС роли не играет.
Письмо Минфина от 06.10.2021 № 03-11-09/80781
Налога нет
Поскольку изъятие недвижимости для госнужд производится без учета воли налогоплательщика, то такое изъятие не должно иметь для него налоговых последствий.
Письмо Минфина от 01.11.2021 № 03-01-10/8832
Налог есть
Компенсация за изъятое недвижимое имущество для госнужд не входит в список необлагаемых доходов. Такой доход должен облагаться налогом. Решение ВАС роли не играет.
Письмо ФНС от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@
Налога нет
в расчет такой компенсации не берут налог на прибыль, который должен уплатить бывший собственник, лишенный своего имущества.
А раз так – то и заставлять платить налог с такой компенсации – не честно. С таким мнением ВАС согласились налоговики.
Письмо Минфина от 21.07.2022 № 03-11-09/70420
Налога нет
Минфин согласовал мнение ФНС – налога с компенсации за изъятое имущество не будет.
Письмо Минфина от 12.10.2022 № 03-11-06/2/98495
Налог есть
Компенсация за изъятое недвижимое имущество для госнужд не входит в список необлагаемых доходов. Такой доход должен облагаться налогом. Решение ВАС роли не играет.