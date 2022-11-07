Российским эмигрантам турецкий Denizbank ужесточает условия открытия счетов

Банк еще установил и минимальный платеж для исходящего SWIFT-перевода – 10 тыс. долларов, пишут «РБК».

Проводить его можно, только подтвердив необходимость такой операции.

Если вы открываете счет в Denizbank, то вас попросят подписать документ, где вы подтвердите, что не планируете использовать счет в Denizbank для совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют».

Ограничений на входящие переводы банк не ставит.

Недавно мы уже писали, что турецкие банки не справляются с наплывом клиентов и ужесточают требования к открытию счетов.