Мошенники рассылают липовые квитанции на налоги бизнесу из новых регионов

Если вы столкнулись с подобными случаями, надо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, сообщает Министерство доходов и сборов ДНР.

На территории новых регионов сейчас применяются налог с оборота и УСН.

Их исчисляют на основании деклараций, которые ИП сдают в налоговые инспекции.

Налоги при этом уплачивают следующими способами: наличными через ПАО «Промсвязьбанк» или КБ «МРБ Банк» по платежному документу;

безналично со счета налогоплательщика в ЦРБ ДНР, ПАО «Промсвязьбанк» или КБ «МРБ Банк».

Ранее ФНС разъясняла, что если компания из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей работала до присоединения регионов к РФ, то она продолжает платить налог с оборота до конца 2022 года.

ФНС на своем сайте запустила промостраницу с инструкциями предпринимателям из новых регионов РФ. Они помогут в переходный период.