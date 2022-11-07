Мошенничество

Мошенники рассылают липовые квитанции на налоги бизнесу из новых регионов

Предприниматели из ДНР и других новых регионов стали получать от имени ФНС России платежные ведомости для уплаты «единого налога». Платить его предлагают ежемесячно наличными в рублях или гривнах в некую кассу. Это мошенничество.

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Если вы столкнулись с подобными случаями, надо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, сообщает Министерство доходов и сборов ДНР.

На территории новых регионов сейчас применяются налог с оборота и УСН.

Их исчисляют на основании деклараций, которые ИП сдают в налоговые инспекции.

Налоги при этом уплачивают следующими способами:

  • наличными через ПАО «Промсвязьбанк» или КБ «МРБ Банк» по платежному документу;
  • безналично со счета налогоплательщика в ЦРБ ДНР, ПАО «Промсвязьбанк» или КБ «МРБ Банк».

Ранее ФНС разъясняла, что если компания из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей работала до присоединения регионов к РФ, то она продолжает платить налог с оборота до конца 2022 года.

ФНС на своем сайте запустила промостраницу с инструкциями предпринимателям из новых регионов РФ. Они помогут в переходный период.

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Мошенничество

Мошенники рассылают липовые квитанции на налоги бизнесу из новых регионов

Предприниматели из ДНР и других новых регионов стали получать от имени ФНС России платежные ведомости для уплаты «единого налога». Платить его предлагают ежемесячно наличными в рублях или гривнах в некую кассу. Это мошенничество.

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