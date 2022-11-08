Страховые взносы

Дальневосточный бизнес будет сам выбирать точку отсчета для пониженных взносов

Резиденты ТОР на Дальнем Востоке и резиденты порта Владивосток (СПВ) 10 лет платят взносы по пониженному тарифу 7,6%. Отсчет этих 10 лет идет со дня получения статуса резидента, даже если в этой льготе у них пока нет нужды. Это исправят.

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Считать будут от даты, которую бизнес выберет самостоятельно. На то, чтобы выбрать, у бизнеса будет 3 года.

Госдума приняла правительственный законопроект с поправками в статью 427 НК РФ.

Надо будет направлять уведомление. Пониженные взносы можно применять с 1 числа месяца после подачи уведомления.

Если в течение 3 лет его так и не направили, то начнет идти срок для льготы.

Такую поправку внесли, потому что в начале деятельность зарплаты может не быть. Все делается силами подрядчиков. Но срок для пониженных тарифов идет. В итоге бизнес фактически пользуется льготой не 10 лет, а меньше.

Сдавать уведомление о начале применения льготы надо будет по установленной форме. Ее утвердит ФНС.

Это правило будет действовать для резидентов ТОР и СПВ, получивших такой статус после 1 января 2023 года.

Резиденты СПВ, зарегистрированные до 2023 года, смогут применять пониженные взносы в течение 12 лет.

Кстати, пониженные взносы можно платить только с зарплат сотрудников, занятых на новых рабочих местах. Из-за этой нормы несколько лет назад разгорелся скандал. Бизнес неправильно применял это правило, а разъяснения от Минфина поступили слишком поздно. В ходе проверок налоговики доначислили взносы на 1 млрд рублей. Верховный суд встал на сторону налоговиков.

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