Стало ясно, что делать, если сотрудник отказывается подписывать трудовой договор и хочет работать неофициально

В ситуации разбирался Роструд.
Сотрудник работает уже месяц, но категорически отказывается приносить документы для оформления и подписывать трудовой договор. Причина – нежелание работать официально.
При этом работодатель хочет, чтобы все было по закону и намерен начислять взносы на зарплату сотрудника или уволить его, если это возможно.
Оснований для увольнения нет, поясняет Роструд.
Отказ подписывать трудовой договор и другие документы, связанные с работой, надо зафиксировать актом.
Отметим, что часто бывает обратная ситуация – когда работник хочет оформить трудовой договор, а работодатель уклоняется от этого, чтобы не платить взносы.