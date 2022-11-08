Стало ясно, что делать, если сотрудник отказывается подписывать трудовой договор и хочет работать неофициально

В ситуации разбирался Роструд.

Сотрудник работает уже месяц, но категорически отказывается приносить документы для оформления и подписывать трудовой договор. Причина – нежелание работать официально.

При этом работодатель хочет, чтобы все было по закону и намерен начислять взносы на зарплату сотрудника или уволить его, если это возможно.

Оснований для увольнения нет, поясняет Роструд.

Отказ подписывать трудовой договор и другие документы, связанные с работой, надо зафиксировать актом.

Отметим, что часто бывает обратная ситуация – когда работник хочет оформить трудовой договор, а работодатель уклоняется от этого, чтобы не платить взносы.