😨 Переходный период с разными базами для НДФЛ 15 % действует только для налоговых агентов. Людей это от налога не спасет

Не все об этом знают, и получив из ИФНС уведомление на доплату НДФЛ, испытывают шок.

Обсуждение этого вопроса инициировала участница нашего форума в теме «НДФЛ и превышение».

Компании считают НДФЛ отдельно по зарплате, отдельно по дивидендам. Но налоговики все складывают и пересчитывают налог исходя из общего дохода.

Вот как посчитали налоговые агенты, и как пересчитали налоговики:

Налоговый агент ИФНС НДФЛ 13% НДФЛ 15% НДФЛ 13% НДФЛ 15% Зарплата в ООО Ромашка 3 500 00 руб. 3 500 000×13% = 455 000 0 5 000 000×13% = 650 000 4 410 000×15% = 661 500 Дивиденды в ООО Ромашка 5 500 000 руб. 5 000 000×13% = 650 000 500 000×15% = 75 000 Зарплата в ООО Лютик 410 000 410 000×13% = 53 300 0 Итого 1 158 300 75 000 650 000 661 500 1 233 300 1 311 500

Таким образом, налогоплательщик должен доплатить 78 200 рублей по уведомлению из ИФНС до 01.12.2022.

Бухгалтера удивило, что при сложении доходов ото всех агентов нет превышения по базам, но налоговики складывают все базы и получают превышение. А как же переходный период?

Коллеги пояснили, что переходный период действует только для налоговых агентов. Физлицам никто такой преференции не обещал.

Поэтому налог придется заплатить сполна.

Вопрос многих бухгалтеров «А с какой целью вообще вводили этот переходный период?» – риторический.

Что есть, то есть. Таковы нормы НК.

Налоговики вовсю доначисляют НДФЛ по ставке 15%. Например, в УФНС по Татарстану рассказали, что пересчитали НДФЛ за 2021 год по ставке 15% в отношении 3,7 тыс. физлиц. Им уже направлены уведомления на уплату НДФЛ на общую сумму более 180 млн рублей.