Отпускные

Удержание лишних отпускных из зарплаты проводят или по дебету 70 счета, или по кредиту, но с минусом. Опрос

Иногда сотрудники берут отпуск авансом, за рабочий год, который еще не закончился. При увольнении встает вопрос об удержании лишних денег. Бухгалтеры подходят к этому вопросу по-разному. А как делаете вы?

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Существует два подхода:

  • удержание по дебету 70 счета;
  • отрицательное начисление (сторно начисления) по кредиту 70 счета.

В первом случае производится удержание (не более 20% от зарплаты), которое никак не влияет на НДФЛ и взносы (Д70 – К91). По такому же принципу удерживают, например, алименты.

Во втором случае – сторнируются не только отпускные, но и НДФЛ и взносы (Д26 – К70, 68, 69 с минусом).

Причем в РСВ не может быть отрицательного начисления, надо сдавать уточненку за тот период, когда были начислены лишние отпускные. Такое разъяснение дает Минфин в письмах от 17.10.2022 № 03-15-05/100327, от 18.12.2017 № 03-15-06/84451.

ФНС также разъясняла, что никаких минусов в РСВ и 2-НДФЛ при удержании отпускных быть не должно.

Кстати, работодатель не обязательно должен удерживать у сотрудника лишние отпускные, сообщает Минтруд в письме от 22.10.2018 № 14-1/ООГ-8142.

А как вы проводите в учете удержание за неотработанный отпуск? Приглашаем вас принять участие в опросе.

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Отпускные

Удержание лишних отпускных из зарплаты проводят или по дебету 70 счета, или по кредиту, но с минусом. Опрос

Иногда сотрудники берут отпуск авансом, за рабочий год, который еще не закончился. При увольнении встает вопрос об удержании лишних денег. Бухгалтеры подходят к этому вопросу по-разному. А как делаете вы?

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