Приостановку трудового договора с мобилизованным надо вписать в трудовую книжку

Такое разъяснение дает Роструд, ссылаясь на новую стать 351.7 ТК РФ, которая предусматривает приостановку трудового договора.

Между тем, правила заполнения трудовых книжек утверждены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

По этому приказу в сведения о работе трудовой книжки вносят записи только о работе, постоянных переводах и увольнении.

Поправки в этот приказ не вносили. То есть, сейчас внесение записи о приостановке трудового договора нормативкой не предусмотрено.

Вместе с тем, в СЗВ-ТД, а значит и в электронной трудовой книжке, эти данные есть.