Собеседования

Студентам предлагают подработку с оплатой как у опытного финдиректора

Гувернер со знанием английского языка может зарабатывать до 300 тыс. руб. в месяц.

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Вышли результаты исследования, которое провели сервисы «Работа.ру» и «Подработка», сообщает «ТАСС».

В Москве требуется гувернер, чтобы помогать делать уроки подростку 14 лет и общаться с ним на английском языке.

Среди главных требований к кандидату – знание английского языка на уровне С1-С2.

Оплата от 200 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от знания иностранного языка.

График работы: 5/2 с 15:30 до 21:00.

Также студентам предлагают вакансии контент-менеджера с оплатой до 150 тыс. руб. и курьера с заработком от 55 до 120 тыс.руб.

Напомним, подросткам скоро будет проще заключить трудовой договор.

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