Выплаты мобилизованным освободили от НДФЛ и взносов, разрешили включать в расходы и не платить НДС

Законопроект с такими поправками в НК сегодня приняла Госдума. Закон направлен в Совет Федерации.
Речь идет о безвозмездной передаче имущества (включая деньги) связанной с СВО в адрес таких лиц:
- мобилизованных;
- контрактников;
- добровольцев;
- членов семей этих категорий.
Если работодатель оказывает помощь мобилизованному сотруднику он не будет платить за это взносы.
Помощь можно будет учесть при расчете налога она включается в расход как на ОСНО, так и на УСН.
Кроме того, такая безвозмездная передача не будет облагаться НДС.
Эта норма будет работать задним числом с 1 января 2022 года.