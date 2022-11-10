Выплаты мобилизованным освободили от НДФЛ и взносов, разрешили включать в расходы и не платить НДС

Законопроект с такими поправками в НК сегодня приняла Госдума. Закон направлен в Совет Федерации.

Речь идет о безвозмездной передаче имущества (включая деньги) связанной с СВО в адрес таких лиц:

мобилизованных;

контрактников;

добровольцев;

членов семей этих категорий.

Если работодатель оказывает помощь мобилизованному сотруднику он не будет платить за это взносы.

Помощь можно будет учесть при расчете налога она включается в расход как на ОСНО, так и на УСН.

Кроме того, такая безвозмездная передача не будет облагаться НДС.

Эта норма будет работать задним числом с 1 января 2022 года.