Страховые взносы

😕 Чиновники предпочли невыгодную бизнесу и людям формулу для расчета базы по взносам: в бюджет уйдет больше, а на пенсию – меньше

Когда принимали законы об объединении ПФР и ФСС, прописали формулу расчета предельной базы. Но она так и не успела заработать. А ее уже поменяли.

Версия для печати

Накануне Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который устанавливает новую формулу расчета предельной базы по взносам.

Формула такая: средняя зарплата по России х 12×2,3.

При этом изначально планировалось, что расчет будет идти по другой формуле: база по ОПС на 2022 год х к-т роста средней зарплаты по стране.

Но в итоге не успела эта формула заработать, как ее поменяли на менее выгодный бизнесу вариант.

Чем больше предельная база, тем больше взносов платит работодатель и тем меньше пенсионных баллов получают сотрудники.

О влиянии размера предельной базы на вашу будущую пенсию читайте тут. Там же – про рост предельной базы и коэффициентах, которые применялись в разные годы.

Пример роста взносов из-за новой предельной базы , единого тарифа и предельной базы – здесь.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы
Страховые взносы

😕 Чиновники предпочли невыгодную бизнесу и людям формулу для расчета базы по взносам: в бюджет уйдет больше, а на пенсию – меньше

Когда принимали законы об объединении ПФР и ФСС, прописали формулу расчета предельной базы. Но она так и не успела заработать. А ее уже поменяли.

Повышение квалификации

Социальная поддержка

Бывшим заключенным будет проще трудоустроиться. И восстановить свое положение в обществе

В стране систематизируют и установят единые принципы соцадаптации бывших заключенных, чтобы они после освобождения не теряли социальные связи, получали образование и другие значимые услуги.

Малый и средний бизнес

МСП.РФ предлагает 1,5 тыс. пакетов комплексных услуг развития для малого бизнеса

В пакеты входят маркетинг, аудит, разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов, акселерационные программы. Воспользоваться ими могут компании на любом отрезке жизненного цикла: если только запустились или в стадии активного роста.

Мероприятия

Разместить
Бизнес-психология

«А что у вас руки дрожат?» Разве вы не нервничаете, т.к. ничего не знаете о манипуляциях?

Обсуждаем манипуляции по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию». В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая достаточно опасная и часто вызывает конфликты – «А что у вас руки дрожат?».

«А что у вас руки дрожат?» Разве вы не нервничаете, т.к. ничего не знаете о манипуляциях?
Мошенничество

Мошенники вокруг нас. Истории из жизни

Мне кажется или мошенники прямо как-то активизировались последнее время? Причем не особо и стараются – применяют проверенные годами методы. Хочу поделиться несколькими личными историями своих родных и знакомых. Причем одна из них крайне поучительна, там фигурант умудрился наступить на грабли дважды.

Мошенники вокруг нас. Истории из жизни
Читать еще