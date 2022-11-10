😕 Чиновники предпочли невыгодную бизнесу и людям формулу для расчета базы по взносам: в бюджет уйдет больше, а на пенсию – меньше

Накануне Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который устанавливает новую формулу расчета предельной базы по взносам.

Формула такая: средняя зарплата по России х 12×2,3.

При этом изначально планировалось, что расчет будет идти по другой формуле: база по ОПС на 2022 год х к-т роста средней зарплаты по стране.

Но в итоге не успела эта формула заработать, как ее поменяли на менее выгодный бизнесу вариант.

Чем больше предельная база, тем больше взносов платит работодатель и тем меньше пенсионных баллов получают сотрудники.

О влиянии размера предельной базы на вашу будущую пенсию читайте тут. Там же – про рост предельной базы и коэффициентах, которые применялись в разные годы.

Пример роста взносов из-за новой предельной базы , единого тарифа и предельной базы – здесь.