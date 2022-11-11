💾 Компьютерные программы военного назначения освободят от НДС

Законопроект с поправками в статью 149 НК РФ внесен в Госдуму.

Освобождение от НДС будет для ПО из единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Правила ведения этого реестра утверждены постановлением правительства от 07.10.2021 № 1705. Ответственный за этот реестр – Роспатент.

А реестр российского ПО ведет Минцифры по постановлению Правительства от 16.11.2015 № 1236.

Кстати, недавно Минфину задали вопрос – как не платить НДС с передачи прав на секретные программы, если при всем желании их нельзя внести в реестр российского ПО.

Минфин ответил, что пока никак (письмо от 16.09.2022 № 03-07-08/89936). Надо платить НДС. Но когда примут поправки в п. 26 ст. 149 НК РФ, льгота будет и для таких программ.