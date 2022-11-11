❗ В 2023 году зарплата за один месяц войдет в справку двумя строкам за два месяца и на нее будет два стандартных вычета

То есть, зарплата одна, а дохода для НДФЛ – два.
Пример приводит ФНС в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.
Сотрудник принят на работу 01.03.2023 с окладом 200 тыс. руб. У него есть ребенок 8 лет.
Зарплата за первую половину марта (100 тыс. руб.) выплачивается 17.03.2023, за вторую половину (100 тыс. руб.) – 03.04.2023.
Это будет доход марта и апреля. Стандартный вычет надо дать за март и апрель.
Смотрите в таблице, когда надо перечислять НДФЛ и отражать это в справке к 6-НДФЛ.
Зарплата за первую половину марта
Зарплата за вторую половину марта
Сумма дохода
100 000,00
100 000,00
Дата выплаты дохода
17.03.2023
03.04.2023
Стандартный налоговый вычет
1 400,00
1 400,00
Сумма НДФЛ
12 818,00
12 818,00
Срок перечисления НДФЛ
28.03.2023
28.04.2023
Месяц получения дохода в справке о доходах
03
04
Отчетный период для 6-НДФЛ
1 квартал 2023
полугодие 2023
Сроки уплаты НДФЛ и сдачи 6-НДФЛ в 2023 году смотрите в нашей таблице.