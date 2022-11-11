❗ В 2023 году зарплата за один месяц войдет в справку двумя строкам за два месяца и на нее будет два стандартных вычета

То есть, зарплата одна, а дохода для НДФЛ – два.

Пример приводит ФНС в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

Сотрудник принят на работу 01.03.2023 с окладом 200 тыс. руб. У него есть ребенок 8 лет. Зарплата за первую половину марта (100 тыс. руб.) выплачивается 17.03.2023, за вторую половину (100 тыс. руб.) – 03.04.2023.

Это будет доход марта и апреля. Стандартный вычет надо дать за март и апрель.

Смотрите в таблице, когда надо перечислять НДФЛ и отражать это в справке к 6-НДФЛ.

Зарплата за первую половину марта Зарплата за вторую половину марта Сумма дохода 100 000,00 100 000,00 Дата выплаты дохода 17.03.2023 03.04.2023 Стандартный налоговый вычет 1 400,00 1 400,00 Сумма НДФЛ 12 818,00 12 818,00 Срок перечисления НДФЛ 28.03.2023 28.04.2023 Месяц получения дохода в справке о доходах 03 04 Отчетный период для 6-НДФЛ 1 квартал 2023 полугодие 2023

Сроки уплаты НДФЛ и сдачи 6-НДФЛ в 2023 году смотрите в нашей таблице.