6-НДФЛ

❗ В 2023 году зарплата за один месяц войдет в справку двумя строкам за два месяца и на нее будет два стандартных вычета

Если человек устроится на работу в марте 2023 года, то аванс он получит в марте, а остаток зарплаты – в апреле. Значит, у него будет доход в двух месяцах, стандартный вычет по НДФЛ за 2 месяца и 2 строчки в справке (бывшей 2-НДФЛ).

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То есть, зарплата одна, а дохода для НДФЛ – два.

Пример приводит ФНС в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

Сотрудник принят на работу 01.03.2023 с окладом 200 тыс. руб. У него есть ребенок 8 лет.

Зарплата за первую половину марта (100 тыс. руб.) выплачивается 17.03.2023, за вторую половину (100 тыс. руб.) – 03.04.2023.

Это будет доход марта и апреля. Стандартный вычет надо дать за март и апрель.

Смотрите в таблице, когда надо перечислять НДФЛ и отражать это в справке к 6-НДФЛ.

 

Зарплата за первую половину марта

Зарплата за вторую половину марта

Сумма дохода

100 000,00

100 000,00

Дата выплаты дохода

17.03.2023

03.04.2023

Стандартный налоговый вычет

1 400,00

1 400,00

Сумма НДФЛ

12 818,00

12 818,00

Срок перечисления НДФЛ

28.03.2023

28.04.2023

Месяц получения дохода в справке о доходах

03

04

Отчетный период для 6-НДФЛ

1 квартал 2023

полугодие 2023

Сроки уплаты НДФЛ и сдачи 6-НДФЛ в 2023 году смотрите в нашей таблице.

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