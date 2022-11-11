Банковские карты

Сбер открыл «Зеленую неделю» для бизнеса: для самозанятых, ИП, компаний с ВЭД

С 11 по 17 ноября корпоративные клиенты и самозанятые смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками на продукты Сбербанка и сервисы партнеров.

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Открыть расчетный счет новые клиенты могут со скидкой на шесть месяцев обслуживания (первый месяц за один рубль и еще пять месяцев – со скидкой 50 процентов), но нужно подключить пакеты услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП».

Банк обещает повышенный кэшбэк десять процентов на все покупки по дебетовым бизнес-картам до конца года.

Новым клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность в рублях, доступен «Валютный контроль за 1 рубль», если они заведут на обслуживание внешнеторговый контракт и совершат по нему платеж в рублях до 30 ноября.

Если сумма платежей превысит 850 тыс. рублей за прошедший месяц, то льготные условия по валютному контролю банк сохранит на следующий промопериод.

Самозанятые смогут получить скидку 55 процентов на юрконсультации без анализа документов по некоторым тематикам и скидку 25 процентов на годовые подписки от «СберПрава» с круглосуточной поддержкой юристов.

Есть скидки на ставку по лизингу, на сервис проверки физлиц и «Комплаенс-помощник», который подсказывает, как избежать ограничений по счету. «Эвотор» дает два месяца бесплатного доступа к сервису приема платежей «Мобильный кассир» для новых клиентов.

Клиенты банка, делитесь в комментариях, будете участвовать в «Зеленой неделе»?

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