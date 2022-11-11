ПСН

Чтобы получить патент с 1 января 2023 года, надо подать заявление до 16 декабря

Для перехода на ПСН предприниматель должен подать заявление о получении патента не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала применения ПСН.

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Таким образом, для перехода на ПСН с 1 января 2023 года, заявление нужно подать не позднее 16 декабря 2022 года.

Направить заявление можно электронно по ТКС, через личный кабинет или на бумаге лично или почтой.

Если заявление отправлено электронно, то и патент придет в электронном виде. Получать бумажный бланк не требуется, уточнили в ФНС.

Впрочем, если ИП просит выдать ему бумажный документ, налоговики не откажут.

Между тем в письме от 23.12.2021 № СД-4-3/18113@ ФНС сообщает, что налоговики могут (но не обязаны) выдать патент, если заявление подано менее, чем за 10 дней до начала патента, но все равно раньше, чем патент начнет действовать.

Также разъяснения по выдаче патента опоздавшим ИП есть в письме Минфина от 05.04.2013 № 03-11-10/11254.

Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи.

Кстати, имейте в виду, что в выдаче патента могут отказать. У налоговиков есть на это 5 причин, в том числе – долг за предыдущий патент.

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