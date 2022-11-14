ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ Эксперты рассказали, какие изменения будут самыми неприятными для бухгалтеров в 2023 году

«Клерк» опросил десятки экспертов, чтобы выяснить, что бухгалтерам предстоит стоически перенести в следующем году. Они, не сговариваясь, голосовали за один вариант.

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«Самым неприятным изменением будет единый налоговый платеж и все, что с ним связано», – категорично ответил директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» Алексей Иванов.

Так же думает и Виктория Варламова, главный эксперт по бухучету и налогообложению «Правовест Аудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Москва, аттестованный аудитор: «ЕНП вводится в обязательном порядке и пока не все вопросы, как будет засчитываться единый платеж и прежние переплаты/недоимки, решены».

Ирина Вишневская, управляющий партнер ООО «Консалтинговая Группа «ИРВИКОН»: «Основная тенденция, как сегодняшнего дня, так и 2023 года – это реформирование. Революционное изменение 2023 года – это единый налоговый платеж. К сожалению, он не облегчает работу главного бухгалтера, потому что требует трансформировать и так весьма непростые взаимоотношения с ФНС. Думаю, что начало года будет сложным для отрасли и потребует много терпения и адаптации бухгалтеров к новым условиям».

Мы много писали, пишем и будем писать про ЕНП. Следите за рубрикой и готовьтесь к изменениям заранее:

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