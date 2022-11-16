Бухгалтерам расскажут про новые правила заполнения трудовых книжек

Разберетесь, как вести трудовые книжки работников, которые перешли на электронные трудовые книжки и тех, кто оставил документ на бумаге.
Узнаете:
- Какие есть основные положения Приказа Минтруда России от 19.05.2021 №320н
- Какие бывают сроки внесения записей в трудовую книжку.
- Как внести запись о приеме на работу.
- Как сделать запись о переводе и переименовании организации.
- Как оформить запись о приеме на работу по совместительству.
- Как сделать запись об увольнении работника.
- Что делать если внесли запись ошибочно. Как исправить?
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