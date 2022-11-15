Стандартный вычет

👆 Бухгалтеры отказываются давать стандартный вычет без справки с прошлой работы

Для предоставления сотруднику стандартного налогового вычета по НДФЛ от него нужно заявление и документы, подтверждающие право на вычет. Среди них – справка о доходах (бывшая 2-НДФЛ) от прежнего работодателя.

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👆 Бухгалтеры отказываются давать стандартный вычет без справки с прошлой работы
Иллюстрация: Vlada Karpovich/pexels

Из-за нее разгорелся сыр-бор, рассказывает наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Новый сотрудник принес три свидетельства о рождении детей и требует предоставить ему вычет. Но справки нет.

Со слов работника, фирма, в которой он числился, больше не работает, а начислений за 2022 год у него там не было. Никаких доказательств у сотрудника нет.

Бухгалтер давать вычет отказалась. До конца года осталось не так много и потом можно будет оформить вычет через ИФНС, подав декларацию.

Но сотрудника такой вариант не устраивает. Он скандалит и требует вычет. Бухгалтер не сдается: нет справки = нет вычета.

То, что справка нужна, подтверждает Минфин в письме от 27.06.2022 № 03-04-05/61201.

Участники обсуждения в основном поддерживают коллегу.

Кто-то предложил скачать справку из личного кабинета на сайте ФНС. Но для этого сначала налоговый агент должен сдать годовую 6-НДФЛ со справками. Об этом, в частности, сообщает ФНС в письме от 02.11.2022 № БС-4-11/14823@.

То есть, справок за 2022 год у налоговиков еще нет.

Кто-то предлагает провести мини-расследование:

  • пробить по ИНН бывшего работодателя, выяснить, ликвидирован ли он, не врет ли сотрудник;
  • попросить у сотрудника данные из РСВ, которые должны быть у ПФР и ИФНС.

Но бухгалтер – не Шерлок Холмс. Без справки вычет не даем, и точка, говорят коллеги.

А что вы думаете об этой ситуации?

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