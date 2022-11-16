С 2023 года будут новые бланки для имущественного и инвестиционного вычетов по НДФЛ

Проект опубликован на федеральном портале.

Будут такие новые бланки:

заявление на получение имущественного и инвестиционного вычета;

сообщение о невозможности предоставить имущественный вычет;

сообщение о невозможности предоставить инвестиционный вычет.

Упрощенный порядок для вычетов по НДФЛ возможен при покупке жилья в ипотеку или размещении денег на ИИС. Важное условие – расходы должны быть через банк, который включен в перечень.

Сейчас в этом перечне 15 банков и брокерских компаний. В основном они делятся с ФНС информацией для инвестиционно8о вычета. Имущественный вычет пока могут оформить упрощенно только клиенты ВТБ и Сбера.

Кстати, в дальнейшем планируют давать в упрощенном порядке и социальный вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес, страхование. Законопроект с такой нормой уже есть. ФНС даже начала разрабатывать бланки для упрощенного соцвычета.