Владелица «АндерСон» рассказала, что ФНС указала в акте налоговой проверки

Сеть кафе «АндерСон» получила акт налоговой проверки. В документе указано, что предметом изучения стало «получение необоснованной налоговой экономии в виде занижения выручки, завышения расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой прибыли, и увеличения вычетов по налогу на добавленную стоимость в период с 15 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года».

Владелица бизнеса, Анастасия Татулова считает повод наглостью налоговой.

«Да мы не копейки роялти не брали с партнёров. Мы работали на зарплаты сотрудникам. Мы выживали. Мы закрытые стояли. Мы чуть не сдохли. Ой, а мы ещё сейчас занизили, с февраля 2022, не уходите. И ещё и это проверьте. На ноутбуках у нас».

Напомним, ревизия в сети кафе прошла в понедельник. По информации Татуловой сотрудники налоговой проводили осмотр с нарушениями: заклеивали камеры, допрашивали сотрудников, крали личную технику персонала.

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