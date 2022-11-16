🙅 Бухгалтеры спорят, надо ли собирать корешки от доверенностей

Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Наша подписчица рассказала, что сотрудница ее компании ведет реестр доверенностей в тетрадке, хотя такой реестр всегда можно распечатать из 1С.

Более того, в эту бумажную тетрадь она вклеивает корешки доверенностей с отметкой поставщиков.

Кто-то считает это пережитком прошлого. В основном корешки от доверенностей никто не собирает, поставщику отдают весь бланк целиком.

Между тем эти корешки – не такая уж и бесполезная бумажка, отмечают коллеги.

Участники обсуждения приводят такие аргументы в пользу сбора и хранения квиточков:

корешок – это лишнее доказательство факта получения ТМЦ и дополнительное подтверждение реальности сделки;

корешок могут запросить при налоговой проверке;

в накладной подпись подтверждается отрывным корешком, что он реально имел право и получал.

Одна из участниц обсуждения рассказала, что корешки очень пригодились в процессе банкротства.

А как документооборот с доверенностями построен в вашей компании?