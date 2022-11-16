Ведение документооборота

🙅 Бухгалтеры спорят, надо ли собирать корешки от доверенностей

Доверенность на получение ТМЦ формы М-2 можно сформировать в 1С, что бухгалтеры и делают. Ее вручают сотруднику, который получает товар у поставщика. Но у этого бланка есть отрывная часть. Многие игнорируют ее, но кто-то трепетно относится к корешку.

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Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Наша подписчица рассказала, что сотрудница ее компании ведет реестр доверенностей в тетрадке, хотя такой реестр всегда можно распечатать из 1С.

Более того, в эту бумажную тетрадь она вклеивает корешки доверенностей с отметкой поставщиков.

Кто-то считает это пережитком прошлого. В основном корешки от доверенностей никто не собирает, поставщику отдают весь бланк целиком.

Между тем эти корешки – не такая уж и бесполезная бумажка, отмечают коллеги.

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Участники обсуждения приводят такие аргументы в пользу сбора и хранения квиточков:

  • корешок – это лишнее доказательство факта получения ТМЦ и дополнительное подтверждение реальности сделки;
  • корешок могут запросить при налоговой проверке;
  • в накладной подпись подтверждается отрывным корешком, что он реально имел право и получал.

Одна из участниц обсуждения рассказала, что корешки очень пригодились в процессе банкротства.

А как документооборот с доверенностями построен в вашей компании?

 

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