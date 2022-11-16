На одного безработного сейчас четыре вакансии. Мишустин обсудил показатели занятости на рынке труда

Занятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.

Роструд фиксирует не только минимальные значения безработицы, но и максимальное число вакансий на портале «Работа России».

«Сейчас у нас порядка 2,3–2,4 млн вакансий, это примерно 4 вакансии на одного зарегистрированного безработного», – заключил Иванков.

По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре он составил 3,9% после 3,8% в августе. Количество работников, находящихся в состоянии простоя, уменьшилось на 32% за последние три месяца в РФ. На 34% снизилось число сотрудников в режимах неполной занятости.

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 г. не изменится и составит 12 792 руб. в первые три три месяца после назначения такой выплаты. В следующие три месяца выплатят 60% зарплаты, но не более 5 тыс. руб.