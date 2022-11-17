У мобилизованных есть льгота по налогу на имущество, а в некоторых регионах – и по транспортному налогу

Налога не будет на один объект каждого вида, если это имущество не используют в бизнесе. Это федеральная льгота, но регионы могут вводить свои льготы по имущественным налогам.
ФНС в письме от 10.11.2022 № БС-4-21/15235@ перечислила регионы, где введены льготы по транспортному налогу для мобилизованных.
|Регион
|Льгота
|Закон
|Кемеровская область
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От транспортного налога освобождены граждане, призванные военкоматами Кемеровской области на военную службу по мобилизации.
Льготу дают за 2021 и 2022 годы по всем транспортным средствам, зарегистрированных на налогоплательщика
|Закон от 11.10.2022 № 113-ОЗ
|Республика Татарстан
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От налога освобождено транспортное средство, зарегистрированное на гражданина РФ, проживающего в этом регионе, призванного на военную службу по мобилизации.
Льготу дают за 2021 год
|Закон от 21.10.2022 № 73-ЗРТ
|Ростовская область
|От транспортного налога по одному транспортному средству освобождены граждане, призванные на военную службу по мобилизации
|Закон от 28.10.2022 № 753-ЗС
Данные для льготы налоговики получают от Минобороны один раз в 7 дней.
ФНС сообщает, что региональные УФНС должны настроить в АИС «Налог-3» справочники льгот с учетом новой нормативки.