Налог на имущество физических лиц

У мобилизованных есть льгота по налогу на имущество, а в некоторых регионах – и по транспортному налогу

Мобилизованные лица имеют статус военнослужащих, которые, в свою очередь, имеют льготу по налогу на имущество (ст. 407 НК).

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Налога не будет на один объект каждого вида, если это имущество не используют в бизнесе. Это федеральная льгота, но регионы могут вводить свои льготы по имущественным налогам.

ФНС в письме от 10.11.2022 № БС-4-21/15235@ перечислила регионы, где введены льготы по транспортному налогу для мобилизованных.

Регион

Льгота

Закон

Кемеровская область

 От транспортного налога освобождены граждане, призванные военкоматами Кемеровской области на военную службу по мобилизации.

Льготу дают за 2021 и 2022 годы по всем транспортным средствам, зарегистрированных на налогоплательщика

 Закон от 11.10.2022 № 113-ОЗ

Республика Татарстан

 От налога освобождено транспортное средство, зарегистрированное на гражданина РФ, проживающего в этом регионе, призванного на военную службу по мобилизации.

Льготу дают за 2021 год

 Закон от 21.10.2022 № 73-ЗРТ

Ростовская область

 От транспортного налога по одному транспортному средству освобождены граждане, призванные на военную службу по мобилизации

 Закон от 28.10.2022 № 753-ЗС

Отметим, что льготу по транспортному налогу для мобилизованных также ввели в Ульяновской области, в Саратовской области.

Данные для льготы налоговики получают от Минобороны один раз в 7 дней.

ФНС сообщает, что региональные УФНС должны настроить в АИС «Налог-3» справочники льгот с учетом новой нормативки.

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