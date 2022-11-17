У мобилизованных есть льгота по налогу на имущество, а в некоторых регионах – и по транспортному налогу

Налога не будет на один объект каждого вида, если это имущество не используют в бизнесе. Это федеральная льгота, но регионы могут вводить свои льготы по имущественным налогам.

ФНС в письме от 10.11.2022 № БС-4-21/15235@ перечислила регионы, где введены льготы по транспортному налогу для мобилизованных.

Регион Льгота Закон Кемеровская область От транспортного налога освобождены граждане, призванные военкоматами Кемеровской области на военную службу по мобилизации. Льготу дают за 2021 и 2022 годы по всем транспортным средствам, зарегистрированных на налогоплательщика Закон от 11.10.2022 № 113-ОЗ Республика Татарстан От налога освобождено транспортное средство, зарегистрированное на гражданина РФ, проживающего в этом регионе, призванного на военную службу по мобилизации. Льготу дают за 2021 год Закон от 21.10.2022 № 73-ЗРТ Ростовская область От транспортного налога по одному транспортному средству освобождены граждане, призванные на военную службу по мобилизации Закон от 28.10.2022 № 753-ЗС

Данные для льготы налоговики получают от Минобороны один раз в 7 дней.

ФНС сообщает, что региональные УФНС должны настроить в АИС «Налог-3» справочники льгот с учетом новой нормативки.