🙍👶🙎 Суррогатная мать получает пособие по беременности и родам, а биологическая – по уходу за ребенком

Больничный по беременности и родам будет у суррогатной матери.
В общем случае, когда женщина сама вынашивает, рожает и ухаживает, она может оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет только после окончания больничного по БиР. Один и тот же период ФСС не будет оплачивать дважды.
Но в случае с суррогатным материнством период с рождения до окончания больничного (примерно 70 дней) будет оплачен дважды:
- суррогатной матери в виде пособия по БиР;
- биологической матери в виде пособия по уходу за ребенком.
Таким образом, биологическая мама будет получать пособие со дня рождения ребенка, поясняет ФСС.