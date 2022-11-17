Детские пособия

🙍👶🙎 Суррогатная мать получает пособие по беременности и родам, а биологическая – по уходу за ребенком

Если ребенка вынашивает суррогатная мать, то биологической матери больничный на беременность и роды не дадут. Но можно оформить отпуск по уходу за ребенком и пособие сразу после его рождения.

Версия для печати
🙍👶🙎 Суррогатная мать получает пособие по беременности и родам, а биологическая – по уходу за ребенком
Иллюстрация: Госдума РФ

Больничный по беременности и родам будет у суррогатной матери.

В общем случае, когда женщина сама вынашивает, рожает и ухаживает, она может оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет только после окончания больничного по БиР. Один и тот же период ФСС не будет оплачивать дважды.

Но в случае с суррогатным материнством период с рождения до окончания больничного (примерно 70 дней) будет оплачен дважды:

  • суррогатной матери в виде пособия по БиР;
  • биологической матери в виде пособия по уходу за ребенком.

Таким образом, биологическая мама будет получать пособие со дня рождения ребенка, поясняет ФСС.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было

По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было
44-ФЗ

Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок

Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.

Читать еще