ИП добился компенсации за конвертацию валюты. Тинькофф без обсуждения выбрал нерыночный курс

Бизнесмен Дмитрий Шайдулин – Клиент Тинькофф банка – в суде добился компенсации за самовольную конвертацию валютной выручки по невыгодному курсу, пишет «Интерфакс».

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к Тинькофф банку о взыскании убытков в размере 245 тыс. рублей. Банк выплатит клиенту проценты и компенсирует судебные расходы.

Предприниматель – участник ВЭД, получивший от контрагента из ОАЭ в рамках контракта $12,4 тысячи, тот перечислил их на расчетный счет в Тинькофф банке в конце февраля и начале марта 2022 года. Сначала эти деньги находились на транзитном счете и после подтверждения клиента должны были поступить на валютный и рублевый счет.

На тот момент действовал указ президента Владимира Путина об обязательной конвертации 80% валютной выручки.

Банк: конвертировал 5 марта 2022 года $9920 по курсу 92,25 рубля за доллар, зачислил на счет клиента 915,12 тысячи рублей (остальные средства зачислил на валютный счет).

Клиент: мог бы продать часть валютной выручки 9 марта 2022 года на торгах Московской биржи и получить 1,160 млн рублей (по курсу 116,94 рубля за доллар).

ИП поручений на эту конвертацию не давал и посчитал, что банк при обязательной продаже валютной выручки не предоставил ему право выбора способа продажи валюты, а самостоятельно выбрал наименее выгодный вариант для клиента и наиболее выгодный для себя.