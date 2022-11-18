✅ Зарплата и аренда входят в одну налоговую базу для НДФЛ 15%

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Дело в том, что в 2021 и 2022 годах налоговые агенты считают НДФЛ по каждой налоговой базе отдельно. Например, нельзя суммировать зарплату и дивиденды.

Налоговики потом сами все пересчитают и доначислят налог, если совокупный доход превысил 5 млн рублей. Пример расчета – здесь.

Бухгалтер поинтересовалась у коллег, как ей считать налог, если зарплата директора уже перевалила за 5 млн рублей, а он еще сдает компании в аренду помещение.

Некоторые коллеги сделали поспешный вывод, что аренда и зарплата – это разные доходы (с кодами 2000 и 1402), а значит, разные базы, и по ним надо считать НДФЛ отдельно. Но это не так.

Перечень налоговых баз приведен в статье 210 НК РФ. Их 11 штук. Это доходы от дивидендов, выигрышей в лотерею, операций РЕПО, ценных бумаг, ЦФА, прибыли КИК и т.д.

Все, что не вошло в первые десять – это основная налоговая база.

Сюда относится и зарплата, и аренда, и другие доходы, для которых нет отдельной налоговой базы.

Расклад такой:

Вид дохода Код дохода Налоговая база Зарплата 2000 основная Аренда нежилого помещения 1402 основная

Таким образом, бухгалтер должен суммировать эти два дохода и с общей суммы считать налог.