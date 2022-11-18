🙉 ФСС переплатил пособие по больничному и винит во всем работодателя, выдавшего справку 182н

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Компания передала данные в ФСС для оплаты больничного совместителя. Но выяснилось, что по основному месту работы ему тоже оплатили этот больничный, причем с учетом дохода, который был по совместительству.

Дело в том, что сотрудник в компании «Ромашка» раньше был основным, потом уволился, получил на руки справку 182н. Ее он передал новому основному работодателю – компании «Лютик». А затем снова вернулся на старую работу, но уже в роли совместителя.

Когда он заболел, бухгалтер компании «Ромашка», не ожидая никакого подвоха, передал данные о его зарплате за 2 предыдущих года в ФСС.

Бухгалтер компании «Лютик» поступил также, указав, в том числе, доходы от «Ромашки» из справки 182н.

ФСС оплатил больничный два раза, а потом предъявил претензии «Ромашке».

Но право выбора варианта оплаты (у обоих работодателей или у одного работодателя, но по доходам от обоих работодателей) – за сотрудником.

В итоге ФСС назначил виновным «Ромашку».

Бухгалтер «Ромашки» считает, что виноват ФСС, так как полную картину видит только он. «Ромашка» не знает, что справку пустили в оборот в «Лютике». «Лютик» не знает, что «Ромашка» тоже оплачивает больничный. А сотрудник, который и должен принимать решение, не разбирается в тонкостях законов.

На форуме разгорелся спор.

Кто-то считает, что, выдав справку 182н, «Ромашка» должна была отслеживать ситуацию и быть на чеку (а вдруг сотрудник ее применит?). С сотрудника надо было взять письменное подтверждение о неиспользовании справки.

Кто-то утверждает, что вся ответственность на работнике и ФСС.

Только ФСС и работник знает ситуацию с пособием в целом, а каждый отдельный страхователь ее не знает и знать не обязан.

А что вы думаете об этой ситуации?

Кстати, с 2023 года справки 182н отменят.