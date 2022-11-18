IT-компании

❗ IT-компания со свежей аккредитацией получит льготу по налогу на прибыль с начала года, а по взносам – с начала месяца

Два условия для налоговых льгот IT-компаний – это аккредитация и доля профильных доходов не меньше 70%. Как быть, если аккредитация получена в середине года, разъяснил Минфин.

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В 2022 году по налогу на прибыль ставку 0% можно применять с 1 января. Конечно, если соблюдено условие о доле доходов (70%). В пункте 1.15 статьи 284 НК РФ четко прописано, что ставку 0% применяют начиная с налогового периода получения документа о госаккредитации.

То есть, для льготы по налогу на прибыль главное, чтобы аккредитация была на конец года. Тогда весь год будет ставка 0%.

А вот со страховыми все сложнее.

Минфин в письме от 14.10.2022 № 03-03-07/99719 сообщает, что IT-компания не имеет права применять пониженные тарифы взносов ранее месяца получения аккредитации.

То есть, задним числом пониженных взносов не будет. Они начнутся только с месяца, в котором получена аккредитация.

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