Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2022 № 03-03-06/1/97539.
В частности, для льготы учитывают доходы:
- от услуг по разработке (включая тестирование и сопровождение) ПАК при наличии документа, подтверждающего отнесение предусмотренных договором услуг к разработке ПАК;
- от услуг по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в реестр российского ПО;
- от реализации разработанных компанией ПАК, включенных в реестр российского ПО.
Кстати, Минцифры готовит постановления:
- о выдаче документа на ПАК для налоговых льгот;
- о включении ПАК в реестр российского ПО.