Зарплату топ-менеджеров 117 госкомпаний перед выплатой будут согласовывать наверху

Правительственная комиссия и Минфин посмотрят на финансовые показатели, которые характеризуют прибыльность организации, и отраслевые показатели, которые связаны с национальными интересами, пишет «Ъ».

В этом году власти уже предлагали ввести потолок зарплат для топ-менеджеров в госкомпаниях на уровне трех минимальных заработков премьер-министра.

Минфин предложил использовать рыночные ставки при определении размера вознаграждения.

Годовую премию предлагается выплачивать в размере 30-50% годового максимального вознаграждения, а квартальные премии – не более 10% от этого же показателя.