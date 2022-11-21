ФНС доначислила 10,5 млрд рублей по итогам проверок контролируемых сделок

По данным проекта АСТРА (система для обоснования трансфертных цен и налогового планирования), стало больше юрлиц, которые самостоятельно предоставляют уведомления о контролируемых сделках.

В 2021 году было 91,5 млн таких договоров, в 56% случаев они заключены с иностранными компаниями. На 58% выросла и стоимость контрактов – до 80,4 трлн рублей. Это связано с ростом цен на экспортируемые товары.

Бизнес стал чаще самостоятельно корректировать налоговую базу на прибыль, когда цена сделки отклоняется от рыночной.

В текущем году коррекция составила 19,2 млрд рублей, в прошлом – 11,4 млрд рублей.

Представители ФНС напомнили, как анализируют контролируемые сделки. На первом этапе автоматически выявляют отклонения компании от классического рыночного поведения. На втором этапе сотрудники ФНС делают экспресс-анализ сделок вручную.

На третьем этапе идет углубленная проверка, запрашивают уточняющие документы по трансфертному ценообразованию. Такую процедуру анализа проходят более 60 организаций ежегодно.

Чтобы грамотно ответить на вопросы налоговиков, нужно подготовить документацию по трансфертному ценообразованию самостоятельно. На руках должны быть документы с подтверждением сделок, описание методологии и подробный расчет корректировок. Тогда есть шанс избежать доначислений налогов.