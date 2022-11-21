Для оформления больничных самозанятые сами определят размер взноса

Минтруд подготовил поправки к федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ, сообщает «Ъ».

Если самозанятый уплачивает взнос 3,84% от суммы застрахованного заработка (два или три МРОТ), то они смогут претендовать на больничный в случае болезни.

Ранее планировали считать взносы только от базовой величины в размере 2 МРОТ. Теперь самозанятым хотят дать право выбора – страховать 2 или 3 МРОТ.

Таким образом, взносы составят 1,2 тыс. или 1,8 тыс. рублей в месяц.

Для расчета стажа, от которого зависит размер больничного, возьмут не только срок регистрации в качестве самозанятого, но и период наемной работы.

А вот пенсионное страхование уже доступно самозанятым на добровольной основе.