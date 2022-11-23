Страховые взносы

📈 Формулу предельной базы по взносам с коэффициентом 2,3 закрепили в НК

С 2023 года предельную базу по страховым взносам будут считать так: средняя зарплата по России х 12×2,3.

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Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ с такой нормой опубликован на официальном портале.

В общем случае тариф взносов до предельной базы будет 30%, свыше предельной базы – 15,1%.

На 2023 года базу хотят установить в размере 1 917 000 руб.

Считали ее так: 69 452 × 12 × 2,3 = 1 916 875 рублей, с учетом округления 1 917 000 руб.

69 452 руб. – это средняя зарплата на 2023 год по прогнозам.

Сначала предельную базу на 2023 год хотели считать по другой формуле. О повышающем коэффициенте 2,3 речь не шла. Но в итоге приняли менее выгодный для бизнеса вариант.

Пример роста взносов из-за новой предельной базы , единого тарифа и предельной базы – здесь.

Отметим, что предельная база напрямую влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете.

Подробно об этом мы рассказывали в статье «Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года: примеры расчета».

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