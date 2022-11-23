Мобилизация

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах

Стали мягче условия использования грантов для некоторых сельхозпроизводителей. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу развития сельского хозяйства.

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Послабления предусмотрены постановлением правительства от 15.11.2022 года №2064.

Чтобы сохранить ранее полученные гранты надо на место мобилизованного главы фермерского хозяйства избрать другого человека из числа членов того же фермерского хозяйства.

Он автоматически становится новым грантополучателем, и предприятие продолжает получать господдержку. 

Если мобилизованный предприниматель не планирует участвовать в грантовой программе, то для есть два варианта действий.

Первый – полученные гранты были использованы в полном объеме, но при этом плановых показателей достичь не удалось. В этом случае проект признают завершенным, а фермера освободят от штрафа за нарушение условий предоставления гранта.

Второй – средства гранта были использованы частично. При таком варианте грантодатель вправе обязать фермера вернуть неиспользованную часть финансирования. Если деньги вернуть, то штрафа за отсутствие результата не будет.

Изменения коснутся таких программ поддержки, как «Агростартап», «Агропрогресс», «Агротуризм», грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров.

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