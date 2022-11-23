Отпускные

🚩 Работники, воспитывающие ребенка-инвалида, раз в год смогут брать до 24 дополнительных выходных подряд

По действующей норме Трудового кодекса разрешено брать только четыре выходных ежемесячно.

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Госдума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.

«Это позволит родителям более свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида, не опасаясь, что для их организации придется брать отпуск за свой счет или рисковать рабочим местом», – пояснил Володин.

Выходные нужно будет согласовать с работодателем в случае использования более четырех таких дней.

24 дня могут складываться как за счет накопления, так и переноса с последующих периодов в течение одного календарного года. Получается, что работники, воспитывающие инвалидов, смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск.

Поправка в ст. 262 ТК заработает с 1 сентября 2023 года.

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