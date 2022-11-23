АУСН

В заявлении на регистрацию ККТ бизнес на АУСН указывает код для УСН

Обязанность по применению ККТ не зависит от режима налогообложения. Компания или ИП на АУСН регистрируют ККТ в общем порядке.

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Для этого надо заполнить заявление. В него включают сведения из отчета о регистрации ККТ. В частности, там надо указать реквизит применяемых систем налогообложения (тег 1062).

Но в приказе ФНС, где приведен перечень типов систем налогообложения, нет кода для АУСН.

ФНС разъясняет, что в этом случае надо указывать код для УСН.

Способ кодирования типа систем налогообложения в теге 1062:

Номер бита

Тип системы налогообложения

Формат ПФ

0

Общая

ОСН

1

Упрощенная доход

УСН доход

2

Упрощенная доход минус расход

УСН доход – расход

3

Единый налог на вмененный доход

ЕНВД

4

Единый сельскохозяйственный налог

ЕСХН

5

Патентная система налогообложения

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