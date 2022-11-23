В заявлении на регистрацию ККТ бизнес на АУСН указывает код для УСН

Для этого надо заполнить заявление. В него включают сведения из отчета о регистрации ККТ. В частности, там надо указать реквизит применяемых систем налогообложения (тег 1062).
Но в приказе ФНС, где приведен перечень типов систем налогообложения, нет кода для АУСН.
ФНС разъясняет, что в этом случае надо указывать код для УСН.
Способ кодирования типа систем налогообложения в теге 1062:
Номер бита
Тип системы налогообложения
Формат ПФ
0
Общая
ОСН
1
Упрощенная доход
УСН доход
2
Упрощенная доход минус расход
УСН доход – расход
3
Единый налог на вмененный доход
ЕНВД
4
Единый сельскохозяйственный налог
ЕСХН
5
Патентная система налогообложения
Патент