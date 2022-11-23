У «Яндекса» появится материнская компания. Ее возглавит Алексей Кудрин

24 ноября 2020 года может состояться встреча Владимира Путина с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, сообщает «The Bell».

Во время переговоров обсудят реорганизацию крупнейшей IT-компании «Яндекс». У нее может появиться новая материнская компания, которую возглавит Алексей Кудрин. Также в состав организации войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса».

Реорганизация понадобилась потому, что материнская компания «Яндекса» (Yandex N.V.) зарегистрирована в Голландии. Как пишет «Forbes», сооснователь и основной акционер «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину разделить компанию на российские и зарубежные активы.

Это нужно для того, чтобы часть «Яндекса» могла независимо сотрудничать с иностранными партнерами.

Взамен Волож передаст контроль над российским «Яндексом» новой материнской компании.