Интернет и IT

У «Яндекса» появится материнская компания. Ее возглавит Алексей Кудрин

Бизнес «Яндекса» планируют разделить на российский и зарубежный. Контроль над компанией в РФ получит новая материнская компания, предположительно, во главе с Кудриным.

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24 ноября 2020 года может состояться встреча Владимира Путина с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, сообщает «The Bell».

Во время переговоров обсудят реорганизацию крупнейшей IT-компании «Яндекс». У нее может появиться новая материнская компания, которую возглавит Алексей Кудрин. Также в состав организации войдет действующий топ-менеджмент «Яндекса».

Реорганизация понадобилась потому, что материнская компания «Яндекса» (Yandex N.V.) зарегистрирована в Голландии. Как пишет «Forbes», сооснователь и основной акционер «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину разделить компанию на российские и зарубежные активы.

Это нужно для того, чтобы часть «Яндекса» могла независимо сотрудничать с иностранными партнерами.

Взамен Волож передаст контроль над российским «Яндексом» новой материнской компании.

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