Пользователи интернета

У TikTok, Instagram и Zoom появятся российские аналоги

Создатели новых приложений не готовы полностью оплачивать свои проекты и ждут грантов от государства.

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Правительство работает над проектами отечественных аналогов TikTok, Instagram и Zoom. На создание приложений выделят дополнительное финансирование. IT-компании уже показали разработки новых социальных сетей, сообщает «РБК».

Аналогом Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией) станет платформа Looky от ООО «Мотивационные решения». В Looky можно будет перенести фотографии, подписчиков и подписки из Instagram. Компания собирается получить грант на 367,7 млн рублей от Российского фонда развития информационных технологий. При этом сама компания готова вложить в проект только 91,9 млн рублей (20%).

Соцсеть Sunlight Play намерена заменить приложение TikTok. Компания-разработчик ООО «ГРИ» также ждет грант в размере 200 млн рублей, тогда как общая сумма затрат составит 285,7 млн рублей.

На получение дополнительного финансирования рассчитывают и новые сервисы видео-конференц-связи NEW: TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС» и Dion от ГК «Иннотех». Они станут аналогами Zoom, Skype, Google Meet.

Правительство будет выделять гранты из федерального бюджета, размер финансирования определят Минцифры.

На деньги «Росатома» компания «Новые облачные технологии» создаст отечественную корпоративную почту – аналог сервиса e-mail от Microsoft. Стоимость проекта составит 1,19 млрд рублей.

Напомним, что с 2020 года заменить зарубежные приложения пытаются сервисы вертикальных видео «VK Клипы». В 2021 году «Газпром-Медиа» запустила похожую соцсеть Yappy.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил «РБК», что гигантские инвестиции не гарантируют успешности продукта, и предложил поддержать уже запущенные проекты, а «не плодить новые аналоги».

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