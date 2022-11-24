Налог на имущество организаций

За 2022 год компании не будут сдавать декларацию по налогу на имущество, если оно «кадастровое»

С 2023 года начнется бездекларационное налогообложение имущества юридических лиц. В 2023 году не надо сдавать декларацию по налогу на имущество за 2022 год по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.

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Об этом напомнили в ФНС.

Речь идет о таком имуществе как торгово-офисные центры, садовые дома, квартиры, гаражи, отдельные нежилые помещения.

Если вся недвижимость компании облагается только по кадастровой стоимости, то сдавать декларацию вообще не придется.

С 2023 года налоговики будут направлять организациям электронные сообщения об исчисленных суммах налога на имущество.

Сообщения формируются на основе сведений из Росреестра, от региональных властей и т.д.

В сообщениях также будет расчеты транспортного и земельного налогов.

Если компания не согласная с расчетом, можно направить пояснения и документы, доказывающие правоту налогоплательщика.

Кроме того, можно заранее свериться с налоговиками по имуществу – запросить данные из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Если обнаружатся ошибки, об этом надо сообщить в ИФНС. Налоговики актуализируют свои сведения.

Кстати, в 2023 году для имущественных налогов будут новые сроки уплаты. Смотрите их здесь.

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