Фирма без директора, деятельность которой парализована налоговиками, должна платить зарплату вовремя. Как – никому не интересно

Такую ситуацию разобрал Роструд.

Директор компании уволился и назначили нового. Но налоговики затормозили процесс назначения и не внесли в ЕГРЮЛ нового руководителя.

Столичная МИФНС № 46 приняла решение о приостановке регистрации для проверки достоверности сведений.

Процесс затянулся на 1,5 месяца. Все это время деятельность фирмы была практически парализована.

СЗВ-ТД на нового директора не сдали (нечем подписывать отчет), зарплату в срок не выплатили (нет подписи в банке).

«Что делать в такой ситуации?», – интересуется работодатель.

Роструд ответ на этот вопрос не дал, но пояснил, что точно делать нельзя – задерживать зарплату.

Зарплата должна выплачиваться в установленные работодателем сроки и исключений из этой нормы нет.

Кстати, проблемы со сдачей СЗВ-ТД на нового директора – массовое явление. Кто-то ждет, когда оформят ЭЦП и сдает отчет с опоздание, получая штраф. Кто-то сдает на бумаге и потом судится с ПФР за отмену штрафа.