Операции с наличной валютой могут привести к отмене многих ФСБУ и ПБУ

Экономика переходит на расчеты наличными, без банковских проводок. Следовательно, отпадает необходимость учитывать операции в бухгалтерии. Рушатся налоговая система, валютный контроль и таможенное регулирование. Такие последствия операций с наличной выручкой видит, экономист и автор канала «Антискрепа» Никита Кричевский.

«Минфином планируется, что операции с валютным налом нельзя будет показывать и/или раскрывать в бухотчетности. Это значит, что отменяется львиная доля федеральных стандартов бухучета (ФСБУ) вместе с правилами бухучета (ПБУ). Не говоря уже об основополагающем Приказе Минфина от 20.07.2010 № 66н «О формах бухотчетности организаций», – передает Кричевский слова, полученные «с мест».

Эксперт вопрошает: как компании будут отчитываться перед ФНС за полноту перечисляемых налогов?

Напомним, что ЦБ разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить наличную валюту свыше $10 тыс. А Минфин опубликовал проект постановления правительства о правилах наличных расчетов экспортеров и импортеров без ограничений по сумме.