Бизнесу упростят платежи по экспортным и импортным сделкам

Минфин разработал проект постановления правительства о правилах расчетов российских экспортеров и импортеров с иностранными партнерами, узнал «Коммерсант».

По нему резиденты могут получать от нерезидентов рубли и валюту в соответствии с внешнеторговыми контрактами без ограничений по сумме.

Речь идет об оплате поставленных нерезидентам товаров, выполненных для них работ, оказанных им услуг, переданных им информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них.

Правила урегулируют и возврат российским резидентам авансовых платежей за неввезенные в Россию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные РИД и исключительные права, а также расчеты по кредитам в случае предоставления займов резидентами нерезидентам.

Полученные наличные деньги резидент сможет использовать для взаиморасчетов с зарубежными контрагентами без зачисления на банковские счета. Либо зачислить на счета, открытые в банках за рубежом, либо ввезти в Россию.

В последнем случае надо не позднее 30 дней зачислить валюту на свой счет в российском банке, или продать ему валюту (по курсу ЦБ на день продажи) и зачислить на счет уже рубли, или же внести валюту в свою кассу.

Максимум через 45 дней перед банком придется отчитаться: предоставить документы о расчетах наличными и подтвердить факт сделки.

Напомним, что сейчас лимит вывоза наличной валюты из страны составляет 10 тыс. долларов. Вывоз наличной иностранной валюты юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках ВЭД, а также для предоставления или возврата займов сверх лимита не предусмотрен. Наличную валюту свыше 10 тыс. долларов ЦБ разрешил вывозить за рубеж только госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам.