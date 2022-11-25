IT-компании

❎ 10 тысяч IT-компаний лишатся аккредитации за отказ раскрыть налоговую тайну

До 1 ноября IT-компании, которые уже включены в реестр аккредитованных, должны были направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Те, кто это не сделал, лишатся аккредитации.

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Таковых насчитали 10 141 организацию. Всего в реестре числятся 26,7 тыс. компаний.

Процесс лишения компаний госаккредитации уже запущен, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

При этом компании, лишившиеся аккредитации, могут подать повторную заявку. «Но при подаче они должны все равно представить согласие», – цитирует «Интерфакс» слова Шадаева.

Новые правила аккредитации введены постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Таблицу с условиями аккредитации смотрите здесь.

При заполнении бланка на раскрытие налоговой тайны IT-компании указывают код для сведений – 20009. Признак раскрытия (1 или 2) зависит от формата документа (5.01 или 5.02). Инструкция по заполнению формы – здесь.

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