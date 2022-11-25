❎ 10 тысяч IT-компаний лишатся аккредитации за отказ раскрыть налоговую тайну

Таковых насчитали 10 141 организацию. Всего в реестре числятся 26,7 тыс. компаний.

Процесс лишения компаний госаккредитации уже запущен, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

При этом компании, лишившиеся аккредитации, могут подать повторную заявку. «Но при подаче они должны все равно представить согласие», – цитирует «Интерфакс» слова Шадаева.

Новые правила аккредитации введены постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Таблицу с условиями аккредитации смотрите здесь.

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