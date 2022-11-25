IT-компании

Для создателей ПО придумали новую схему финансирования

Программистам-разработчикам предлагают за свои деньги сделать ПО, а государство обязуется выкупить уже готовый продукт. Все будет происходить через госзаказы, на гранты денег не хватило.

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Минцифры готовит новый механизм поддержки IT-компаний, сообщает «Коммерсант». Правительство поддержит разработчиков отечественного ПО с помощью госзаказов. Изначально финансировать проекты собирались через гранты Российского фонда поддержки информационных технологий (РФРИТ) и фонда «Сколково». Правительство одобрило так много предложений по импортозамещению зарубежного софта, что денег на всех просто не хватило.

Схема финансирования будет выглядеть так: разработчик заключает соглашение с правительством, за собственные средства создает нужные программы, а заказчик обязуется выкупить уже готовый продукт.

Сейчас Минцифры создает две «дорожные карты», по которым отправятся финансы. Первый путь – «Новое общесистемное программное обеспечение», в него входит создание операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных. Второй путь – «Новое индустриальное программное обеспечение», включает в себя запуск систем моделирования и проектирования. Их используют в проектировании и строительстве зданий, создании деталей.

«Схема выглядит жизнеспособной – сейчас российским разработчикам нужен не только гарантированный сбыт, но и верификация функционала софта со стороны рынка и министерства», – прокомментировал Михаил Бочаров, Исполнительный директор «СиСофт разработки».

Обязательство правительства выкупить готовый софт через госзаказы спорит с правилом свободной конкуренции на рынке. А также может отразиться на цене и качестве заведомо купленного ПО.

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