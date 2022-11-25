Кадры

Руководить предприятиями учат по президентской программе

Качественных управленцев становится больше, они лучше выстраивают свой бизнес и приносят больше денег регионам.

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Президентская программа подготовки управленческих кадров занимает особое место в системе образования: выпускники сразу присоединяются к реальному сектору экономики.

Санкт-Петербург – один из лидеров в подготовке кадров по президентской программе.

«Благодаря президентской программе в Санкт-Петербурге сложилась команда профессионалов, которая отвечает тем современным вызовам. Это наш золотой управленческий фонд, обеспечивающий стабильность городской экономики, ее развитие и, в конечном итоге, процветание жителей города», – сообщил «RG.RU» Андрей Михайлов, председатель комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора.

Управленцев-выпускников президентской программы ценят и в Новосибирской области. Это наукоемкий регион, где уже 1 700 высокотехнологичных и инновационных компаний.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее возглавлял региональную комиссию по подготовке управленческих кадров. В регионе руководители занимаются хозуправлением в органах власти и подведомственных учреждениях, координируют работу экспертного совета при губернаторе.

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